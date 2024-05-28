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İspanya Filistin’i devlet olarak tanıdı! Bakan Fidan İspanya’ya gidecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.05.2024 10:23
Tarihi adım İspanya'dan geldi. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez "Filistin devletini tanıyacağız" dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İspanya'ya gidiyor. A Haber muhabiri Ömer Aydın detayları aktardı.
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