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Almanya Dışişleri Bakanı yuhalandı! İsrail tepkisi

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.05.2024 16:18
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Berlin'de düzenlenen bir etkinlikte alman hükümetinin Filistin politikası nedeniyle yuhalandı. Soykırım karşıtı protestocular, bakanın sözünü keserek İsrail'e silah desteği veren Almanya'ya tepki gösterdi.
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