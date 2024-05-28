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"Trajik bir hata"ymış! Soykırıma tepki çığ gibi yağdı

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.05.2024 21:18
Gören herkesin yüreğini yakan o görüntülerin ardından, Netanyahu, mecliste, kameralar karşısındaydı. Çadır kampında insanların diri diri yandığı o anlara dair, "trajik bir hata" ifadesini kullanması, bir itiraftan farksızdı. Amerikan medyasının da arka çıktığı Gazze kasabına tepkiler, çığ gibi.
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