"Trajik bir hata"ymış! Soykırıma tepki çığ gibi yağdı

Gören herkesin yüreğini yakan o görüntülerin ardından, Netanyahu, mecliste, kameralar karşısındaydı. Çadır kampında insanların diri diri yandığı o anlara dair, "trajik bir hata" ifadesini kullanması, bir itiraftan farksızdı. Amerikan medyasının da arka çıktığı Gazze kasabına tepkiler, çığ gibi.

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