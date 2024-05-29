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Son dakika! ABD'de F-35 uçağı düştü

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.05.2024 00:21
Son dakika haberleri... ABD’nin New Mexico eyaletinin Albuquerque kentinde bir savaş uçağı kalkış esnasında düştü. Kısa sürede alevler büyüyen olay yerine ekipler sevk edildi.O anlar cep telefonlarıyla kaydedilirken pilotun fırlatma koltuğunu kullanıp uçaktan ayrıldığı aktarıldı.
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ABD’de F-35 savaş uçağı düştü!
ABD'de F-35 savaş uçağı düştü!
ABD’de F-35 uçağı düştü
ABD'de F-35 uçağı düştü
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