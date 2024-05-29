29 Mayıs 2024, Çarşamba
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ABD'de F-35 savaş uçağı düştü! İşte düşme anından ilk görüntüler
ABD’nin New Mexico eyaletinin Albuquerque kentinde bir savaş uçağı kalkış esnasında düştü. Kısa sürede alevler büyüyen olay yerine ekipler sevk edildi. AA Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu düşen F-35 uçağı hakkında konuyla ilgili Pentagon bir açıklama beklendiğini ifade etti. İşte son durum…