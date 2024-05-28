İspanya’dan Filistin’i tanıma açıklaması

Siyonist İsrail'in büyük katliamlar yaparak binlerce masum sivili ve öldürdüğü Filistin, İspanya, Norveç ve İrlanda tarafından bugün resmen devlet olarak tanınacak. İspanya Başbakanı Sanchez'in 1967 sınırlarında Filistin devletinin bağımsızlığını tanıyacaklarına ilişkin açıklaması dünyanın gündemine girerken bu hamleler ardından BM'nin 193 üye devletinden 145'inin artık Filistin devletini tanımış olacak.

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