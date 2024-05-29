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ABD'de bankada patlama! Enkaz altında kalanlar var

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.05.2024 01:39
Son dakika... Ohio eyaletindeki bankada büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada enkaz altında kalanlar var.
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ABD’de bankada patlama!
ABD'de bankada patlama!
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