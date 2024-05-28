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İsrail müslümanları diri diri yakıyor! Katliam tankları Refah'ın merkezinde | İsrail'i kim durduracak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.05.2024 18:07
İsrail Gazze Şeridi’nde sivilleri katlediyor. Bölgede 234 gündür sivilleri hedef alan İsrail ordusu, Filistinlilerin sığındığı yerleşim yerlerini ve çadırları hedef alarak savaş suçu işliyor. Tüm dünyanın gözü önünde masum sivilleri hedef alan İsrail güçlerinin dün güneydeki Refah kentinde bulunan çadır kampa düzenlediği saldırının bilançosu ağırlaşıyor. Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde sivillerin sığındığı çadır kampa düzenlediği bambalı saldırıda sivil vatandaşları diri diri yakan katil İsrail’in Başbakanı Netanyahu 26 Mayıs'ta "trajik bir kaza" yaşandığını ve ordunun bu konu hakkında soruşturma başlattığını söyledi. A Haber canlı yayınına katılan ASAM Başkanı Dr. Eray Güçlüer yaşanan zulüm hakkında değerlendirmelerde bulundu.
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