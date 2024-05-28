Katil İsrail'in Refah'a hava saldırısında çoğu çocuk 45 kişi diri diri yanarak can verdi. Dünya yine katliama gözlerini kapadı. Anne - babalar teselliyi, "Bir varmış bir yokmuş" diye masal anlatarak uyuttukları çocuklarının cansız bedeninde aradı. Bu fotoğraf da Refah katliamının sembol fotoğrafı olarak kayıtlara geçti.

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