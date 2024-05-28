Venedik giriş ücreti sistemiyle 1 milyon Euro kazandı

İtalya'nın Venedik kenti, 'aşırı turizm' endişeleri nedeniyle Venedik'e gelen turistler için 'giriş ücreti' sistemi kurmuş ve fiyatı 5 Euro olarak belirlemişti. Venedik kente giriş ücreti sistemi ile kısa sürede 1 milyon Euro'ya yakın para kazansa da turist sayısını azaltmada başarısız oldu.

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