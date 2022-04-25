25 Nisan 2022, Pazartesi
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Rusya, İngiliz gizli görev timinin peşinde! Rus topraklarında sabotaj planı iddiası
Rus medyası Ukrayna'da devam eden savaşla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı. İngiliz özel SAS kuvvetlerinin Ukrayna'nın batısında gizli görev yaptığını öne sürdü. Ülkeye karşı sabotaj yapacağı iddia edilen birliklerin araştırılması için Rusya lideri Putin, Kremlin Soruşturma Komitesine emir verdi. Komite şimdi o İngiliz birliklerini araştırıyor.