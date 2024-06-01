Paris’te Gazze’ye destek gösterisi! Fransızlar dayanışma için sokaklarda

Son dakika haberleri…Fransa'nın başkenti Paris'te, İşgalci İsrail Terör Örgütü’nün katliam yaptığı Gazze'ye destek gösteri gerçekleştirildi. On binlerce Fransız dayanışma için meydanlara indi.

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