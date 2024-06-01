Üç aşamalı ateşkes planı! Rehineler ve Filistinli mahkumlar bırakılacak

Ortadoğu'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. ABD başkanı Bıden İsrail'in 3 aşamalı ateşkes planını açıkladı. Plana göre ilk aşama 6 hafta sürecek. İsrail sivil bölgelerden çekilecek. Rehineler serbest kalacak. Biden plana göre çatışmaların sonsuza kadar duracağını da söyledi. Peki plan nasıl işleyecek? Taraflar anlaşmayı kabul edecek mi? Detaylar A Haber ekranlarında….

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