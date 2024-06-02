02 Haziran 2024, Pazar
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3 aşamalı ateşkes önerisi! Plan çözüme kavuşacak mı? Gazze'de soykırım duracak mı? Tüm detayları A Haber’de değerlendirdi
İsrail, Gazze’de saldırılarını sürdürürken, ABD Başkanı Joe Biden, Tel Aviv yönetiminin Katar aracılığıyla Hamas’a yeni bir ateşkes teklifi sunduğunu ve yeni teklifin “kalıcı bir ateşkes ve tüm esirlerin serbest bırakılması için bir yol haritası” olduğunu söyledi. Bu zamana kadar bir türlü sivil ölümünün önüne geçilmeyen bu süreç nasıl sonlanacak? 3 aşamalı ateşkes planı çözüm mü? Gazze’de soykırım duracak mı? Uzman isimler ateşkes teklifine dair tüm detayları A Haber’de değerlendirdi.