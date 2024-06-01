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2,9 milyon dolarlık gitar! John Lennon’ın kayıp gitarı bulundu

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 01.06.2024 17:02
İngiliz müzik grubu The Beatles'ın, 1980'de öldürülen vokalisti John Lennon'un akustik gitarı 50 yıldır kayıptı. Bir tavan arasında bulunan gitar 2,9 milyon dolara alıcı buldu.
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