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Küçükmece'de çöken binada A Haber canlı yayınında inceleme: Deniz kabuğu çıkıyor! Demirler taşıyıcılığını yitirmiş

Küçükçekmece'de bina çöktü, 1 kişi hayatını kaybetti. Bakan Özhaseki, "Binada deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat" ise kaçak açıklamasında bulundu. 3 katlı bina neden çöktü? Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, A Haber canlı yayınında yıkılan bina ile ilgili inceleme yaptı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 03.06.2024 13:40 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 13:41
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Küçükmece’de çöken binada A Haber canlı yayınında inceleme: Deniz kabuğu çıkıyor! Demirler taşıyıcılığını yitirmiş

Küçükçekmede'de çöken bina ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Binanın neden çöktüğü ise merak konusu oldu.

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Küçükmece’de çöken binada A Haber canlı yayınında inceleme: Deniz kabuğu çıkıyor! Demirler taşıyıcılığını yitirmiş

Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, A Haber canlı yayınında yıkılan bina ile ilgili inceleme yaptı.

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Küçükmece’de çöken binada A Haber canlı yayınında inceleme: Deniz kabuğu çıkıyor! Demirler taşıyıcılığını yitirmiş

DENİZ KABUKLARI ÇIKIYOR

Altan, "Burada taşıyıcı elemanların oluştuğu malzeme taşıyıcılığını yitirmiştir. Betona bakıyoruz deniz kumu deniz kabukları çıkıyor. Deniz kabuğunu görüyorsunuz bu çok sakıncalı." dedi.

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Küçükmece’de çöken binada A Haber canlı yayınında inceleme: Deniz kabuğu çıkıyor! Demirler taşıyıcılığını yitirmiş

"TAŞIYICILIĞINI YİTİRMİŞ"

Canlı yayında kritik açıklamalarda bulunan Altan, "Demirin çaplarına bakın. Bu çaplarda bu binayı taşır mı? Deprem yönetmelikleri boş yere çıkmıyor. Bu tip binaları yönetmeliklere uygun hale getirmemiz gerekiyor. Demirler elimizle bile un ufak olacak vaziyete geliyor parçalanıyor. Bu demirler artık betonun üzerinde kendisini bırakmış durumda. Taşıyıcılığını yitirmiş durumda." ifadelerini kullandı.

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Küçükmece’de çöken binada A Haber canlı yayınında inceleme: Deniz kabuğu çıkıyor! Demirler taşıyıcılığını yitirmiş

A HABER CANLI YAYININDA GÖSTERDİ

Binadan alınan bir parçayı gösteren Arama Kurtarma Görevlisi Murat Uzan konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte açıklamalarından satır başları;