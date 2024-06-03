Küçükmece’de çöken binada A Haber canlı yayınında inceleme: Deniz kabuğu çıkıyor! Demirler taşıyıcılığını yitirmiş

"TAŞIYICILIĞINI YİTİRMİŞ"

Canlı yayında kritik açıklamalarda bulunan Altan, "Demirin çaplarına bakın. Bu çaplarda bu binayı taşır mı? Deprem yönetmelikleri boş yere çıkmıyor. Bu tip binaları yönetmeliklere uygun hale getirmemiz gerekiyor. Demirler elimizle bile un ufak olacak vaziyete geliyor parçalanıyor. Bu demirler artık betonun üzerinde kendisini bırakmış durumda. Taşıyıcılığını yitirmiş durumda." ifadelerini kullandı.