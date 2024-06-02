02 Haziran 2024, Pazar
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İrlandalı Milletvekili Thomas Gould Gazzeli çocuklar için gözyaşı döktü!
İrlandalı vekil Thomas Gould, parlamentoda yaptığı konuşmasında katil İsrail'e ve Netanyahu yönetimine tepki gösterdi. Gazze'deki katliamı anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Gould, "Umarım Netanyahu, çocukları ve ailelerini yaktığı gibi cehennemde yanar." ifadelerini kullandı.