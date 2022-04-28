28 Nisan 2022, Perşembe
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Rusya-ABD arasında esir takası! Türkiye’ye özel teşekkür
Ukrayna'daki savaş her geçen gün şiddetini artırarak devam ederken ABD ve Rusya Türkiye'de kritik bir mahkum takası gerçekleştirdi. Rusya'da tutuklu ABD'li eski denizci ile ABD'de hapse mahkum edilen Rus pilot Ankara'da takas edildi. ABD "Güvenle gerçekleşen takas için Türkiye'ye minnettarız." dedi.