Rusya-ABD arasında esir takası! Türkiye’ye özel teşekkür

Ukrayna'daki savaş her geçen gün şiddetini artırarak devam ederken ABD ve Rusya Türkiye'de kritik bir mahkum takası gerçekleştirdi. Rusya'da tutuklu ABD'li eski denizci ile ABD'de hapse mahkum edilen Rus pilot Ankara'da takas edildi. ABD "Güvenle gerçekleşen takas için Türkiye'ye minnettarız." dedi.

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