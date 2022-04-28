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Rusya-ABD arasında esir takası! Türkiye’ye özel teşekkür

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Giriş: 28.04.2022 10:42
Ukrayna'daki savaş her geçen gün şiddetini artırarak devam ederken ABD ve Rusya Türkiye'de kritik bir mahkum takası gerçekleştirdi. Rusya'da tutuklu ABD'li eski denizci ile ABD'de hapse mahkum edilen Rus pilot Ankara'da takas edildi. ABD "Güvenle gerçekleşen takas için Türkiye'ye minnettarız." dedi.
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Rusya-ABD arasında esir takası!
Rusya-ABD arasında esir takası!
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