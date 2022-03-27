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Ruslar Kiev'den 70 km püskürtüldü! 2 insani koridor açık kalacak

A Haber
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Giriş: 27.03.2022 10:33
Ukrayna'daki ilerleyişini sürdüren Rusya'nın saldıları savaşın 32. gecesinde de hız kesmedi. Ukrayna ordusu, başkent Kiev yakınlarındaki Rus birliklerinin 70 kilometre geriye püskürtüldüğünü açıkladı. Detayları bölgede bulunan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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