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Rus bombardıman uçağı düştü! Rusya'nın stratejik bombardıman uçağını kim düşürdü?

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 20.04.2024 14:01
Rusya'ya ait TU-22 stratejik bombardıman uçağı Stavropol bölgesinde düştü. Rusya teknik arıza olduğunu söylerken Ukrayna ise uçağı düşürdüklerini iddia etti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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