Rus bombardıman uçağı düştü! Rusya'nın stratejik bombardıman uçağını kim düşürdü?

Rusya'ya ait TU-22 stratejik bombardıman uçağı Stavropol bölgesinde düştü. Rusya teknik arıza olduğunu söylerken Ukrayna ise uçağı düşürdüklerini iddia etti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

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