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Reisi’nin helikopterinde 30 saniye detayı! Dehşet anlarını Özel Kalem Müdürü İsmaili anlattı

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 23.05.2024 09:53
İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan helikopter kazasının detayları ortaya çıktı. Açıklamayı kaza yaşandığında orada olan Reisi'nin özel Kalemi Gulam Hüseyin İsmaili anlattı, "Hava açık, koşullar normaldi. Her şey 30 saniyede oldu" dedi.
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