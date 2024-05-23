Reisi’nin helikopterinde 30 saniye detayı! Dehşet anlarını Özel Kalem Müdürü İsmaili anlattı

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan helikopter kazasının detayları ortaya çıktı. Açıklamayı kaza yaşandığında orada olan Reisi'nin özel Kalemi Gulam Hüseyin İsmaili anlattı, "Hava açık, koşullar normaldi. Her şey 30 saniyede oldu" dedi.

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