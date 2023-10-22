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Refah kenti işgalci İsrail ordusu tarafından vuruldu

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Giriş: 22.10.2023 10:48
İnsani yardıma açılan Refah sınır kapısının da bulunduğu bölge işgalci İsrail ordusu tarafından hedef alındı.
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