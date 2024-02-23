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Putin’den Batı’ya gözdağı! Nükleer kapasiteli uçakta uçtu

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.02.2024 10:03
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Tataristan'ın Kazan kentindeydi. Rus lider önce kamyon sürdü, ardından da nükleer kapasiteli süpersonik stratejik bombardıman uçağıyla uçtu. Putin'in nükleer kapasiteli uçaktaki görüntüleri Batı'ya gözdağı olarak yorumlandı.
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