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Putin Türkiye'ye ne zaman gelecek? Rus lider 15-17 Mart'taki seçimler sonrası Türkiye'yi ziyaret edecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.02.2024 15:23
Moskova'dan da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyareti ile ilgili bir açıklama geldi. Rus lider 15-17 Mart'taki seçimler sonrası Türkiye'yi ziyaret edecek. Ayrıntılar A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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