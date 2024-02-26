Putin Türkiye'ye ne zaman gelecek? Rus lider 15-17 Mart'taki seçimler sonrası Türkiye'yi ziyaret edecek

Moskova'dan da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyareti ile ilgili bir açıklama geldi. Rus lider 15-17 Mart'taki seçimler sonrası Türkiye'yi ziyaret edecek. Ayrıntılar A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

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