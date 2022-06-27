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Putin, müttefiki Belarus'a nükleer füze yollayacağını söyledi

A Haber
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Giriş: 27.06.2022 15:13
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 124. gününde devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin gelecek aylarda müttefiki Belarus'a nükleer başlıklı füze sistemleri yollayacağını söyledi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.
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