27 Haziran 2022, Pazartesi
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Putin, müttefiki Belarus'a nükleer füze yollayacağını söyledi
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 124. gününde devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin gelecek aylarda müttefiki Belarus'a nükleer başlıklı füze sistemleri yollayacağını söyledi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.