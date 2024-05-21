Putin cenaze törenine katılacak mı? Kremlin sözcüsü Peskov: Putin’in törene katılımı öngörülmüyor

İran Cumhurbaşkanı Reis’inin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından, İran’a taziye mesajları sürüyor. 4 gün sürecek cenaze töreni için üst düzey katılımlar da olacak. Merak edilen isimlerden biri de Putin. Peki Rus lider cenaze törenine katılacak mı? Ayrıntılar A Haber muhabiri Agşin Kişiyev'de aktardı. İşte detaylar…

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