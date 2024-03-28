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Polonya’da ajanlık krizi! NATO’nun gizli bilgileri Rusya’ya mı sızdırıldı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.03.2024 12:56
Polonya'da Rusya krizi yaşanıyor. Polonya ordusunun en üst düzey askerlerinden biri olan Avrupa Kuvvetler Komutanı Jaroslaw Gromadzinski, ajanlık suçlamasıyla görevden alındı. Komutanın Rusya'ya gizli bilgiler verdiği iddia ediliyor.
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