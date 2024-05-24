Pasifik'te tansiyon yükseldi! Çin, Tayvan çevresini kuşatan askeri tatbikata başladı

Pasifikte tansiyon bir kez daha yükseldi. Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın çevresini kuşatan kapsamlı bir askeri tatbikata başladı. Tatbikat 2. günde de devam ediyor. Peki taraflardan hangi açıklamalar geldi.? Son durumu Çin televizyonu muhabiri Zhao Beibei anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN