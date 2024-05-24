24 Mayıs 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Pasifik'te tansiyon yükseldi! Çin, Tayvan çevresini kuşatan askeri tatbikata başladı
Pasifikte tansiyon bir kez daha yükseldi. Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın çevresini kuşatan kapsamlı bir askeri tatbikata başladı. Tatbikat 2. günde de devam ediyor. Peki taraflardan hangi açıklamalar geldi.? Son durumu Çin televizyonu muhabiri Zhao Beibei anlattı.