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Paris yönetimi Avrupa’dan asker istedi! Olimpiyat oyunları için Fransa’ya takviye kuvvet

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 30.03.2024 16:21
Moskova'da düzenlenen terör saldırısı olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanan Fransa'da paniğe yol açtı. Fransa Savunma Bakanlığı, birçok ülkenin olimpiyat oyunları sırasında Paris'e takviye kuvvet göndereceğini duyurdu.
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Olimpiyat oyunları için Fransa’ya takviye kuvvet
Olimpiyat oyunları için Fransa’ya takviye kuvvet
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