22 Ekim 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Orta Doğu'yu kan gölüne çevirecekler! Katil İsrail savaşı o ülkeye sıçratmak istiyor
7 Ekim'den itibaren Gazze'deki sivilleri hedef alarak katliam yapan İsrail, Orta Doğu'yu kan gölüne çevirmeye çalışıyor. Günlerdir Gazze'de kadın çocuk ayırt etmeden sivillerin üzerine bombalar yağdıran İsrail, bir ülkeyi daha hedefine koydu. İsrailli bakan İngiliz basınına verdiği röportajda tansiyonu yükseltecek bir açıklamada bulundu. Öte yandan Şam yönetimi sabah saatlerinde Suriye'nin başkenti Şam ile Halep ilinde bulunan uluslararası havalimanlarına hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.