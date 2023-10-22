Orta Doğu'yu kan gölüne çevirecekler! Katil İsrail savaşı o ülkeye sıçratmak istiyor

7 Ekim'den itibaren Gazze'deki sivilleri hedef alarak katliam yapan İsrail, Orta Doğu'yu kan gölüne çevirmeye çalışıyor. Günlerdir Gazze'de kadın çocuk ayırt etmeden sivillerin üzerine bombalar yağdıran İsrail, bir ülkeyi daha hedefine koydu. İsrailli bakan İngiliz basınına verdiği röportajda tansiyonu yükseltecek bir açıklamada bulundu. Öte yandan Şam yönetimi sabah saatlerinde Suriye'nin başkenti Şam ile Halep ilinde bulunan uluslararası havalimanlarına hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.