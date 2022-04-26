26 Nisan 2022, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Orikhiv'de Rusya ve Ukrayna çatışıyor
Rusya’nın Ukrayna'yı işgali 62 gündür sürerken, Rus ordusu yine sivilleri hedef aldı. Ukrayna Demiryolları, ülkenin orta ve batısında 5 istasyona saldırı düzenlendiğini açıkladı. Detayları bölgeden A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.