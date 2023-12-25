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Okyanusun ortasında can pazarı

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Giriş: 25.12.2023 08:51
Güncelleme:25.12.2023 08:51
Tayland'da turistik adalar arasında sefer yapan bir feribot su aldı. Feribotun batmaya başlamasıyla okyanusun ortasında adeta can pazarı yaşandı. 70 yolcu ve 6 kişilik mürettebat boğulmaktan son anda kurtuldu.
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Okyanusun ortasında can pazarı
Okyanusun ortasında can pazarı
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