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Nijerya ordusu ülkenin beklediği haberi verdi! 10 yıl önce esir düşen 387 kişi kurtarıldı

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 21.05.2024 16:03
Nijerya ordusu ülkenin 10 yıldır beklediği haberi verdi. Boko Haram'a operasyon düzenlendi 387 esir kurtarıldı. Operasyonda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Boko Haram ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteriyor. Örgütün düzenlediği terör eylemlerinde 10 binden fazla can kaybı var.
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