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Nehirde can pazarı! Hudson Nehri’nde tekne alabora oldu: 2 ölü

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Giriş: 13.07.2022 09:00
Son dakika dünya haberi... ABD'de Hudson Nehri'nde bir tekne alabora oldu. Nehirde can pazarı yaşandı. Biri çocuk olmak üzere iki kişi hayatını kaybetti.

Alabora olan teknede 2 kişi hayatını kaybetti.

Can pazarının yaşandığı görüntüler ABD''den. Hudson Nehri'nde 12 kişiyi taşıyan 8 metrelik tekne alabora oldu.

Tüm çabalar yetersiz kaldı. 7 yaşında bir çocuk ve 48 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.

Kurtarma teknesine alınan diğer 10 yolcudan sadece birinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Nehirde can pazarı! Tekne alabora oldu
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