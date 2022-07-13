Nehirde can pazarı! Hudson Nehri’nde tekne alabora oldu: 2 ölü

Son dakika dünya haberi... ABD'de Hudson Nehri'nde bir tekne alabora oldu. Nehirde can pazarı yaşandı. Biri çocuk olmak üzere iki kişi hayatını kaybetti.

Alabora olan teknede 2 kişi hayatını kaybetti.

Can pazarının yaşandığı görüntüler ABD''den. Hudson Nehri'nde 12 kişiyi taşıyan 8 metrelik tekne alabora oldu.

Tüm çabalar yetersiz kaldı. 7 yaşında bir çocuk ve 48 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.

Kurtarma teknesine alınan diğer 10 yolcudan sadece birinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.