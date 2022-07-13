13 Temmuz 2022, Çarşamba
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Nehirde can pazarı! Hudson Nehri’nde tekne alabora oldu: 2 ölü
Son dakika dünya haberi... ABD'de Hudson Nehri'nde bir tekne alabora oldu. Nehirde can pazarı yaşandı. Biri çocuk olmak üzere iki kişi hayatını kaybetti.
Alabora olan teknede 2 kişi hayatını kaybetti.
Can pazarının yaşandığı görüntüler ABD''den. Hudson Nehri'nde 12 kişiyi taşıyan 8 metrelik tekne alabora oldu.
Tüm çabalar yetersiz kaldı. 7 yaşında bir çocuk ve 48 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.
Kurtarma teknesine alınan diğer 10 yolcudan sadece birinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.