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Haberler Galeri İki genci hayattan koparan katile ödül gibi ceza: Genelde şımarık bir yapım var

İki genci hayattan koparan katile ödül gibi ceza: Genelde şımarık bir yapım var

İstanbul'da, motosikletine çarparak Murat Vermez ve Nazlıcan Yolcu'nun hayatını kaybetmesine sebep olan Osman Berkant Keskin, "Ben çok şımarığım, şımarıklık yapmak istedim. Genelde şımarık bir yapım var, şaka yapıyordum" ifadesiyle yargılandı ve "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan iyi hal indirim alarak 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2024 08:59 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 08:59
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İki genci hayattan koparan katile ödül gibi ceza: Genelde şımarık bir yapım var
Kaza, Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi'nde 12 Ağustos 2023'te meydana geldi. Osman Berkant Keskin'nin kullandığı motosiklet, önünde aynı istikamette seyreden Murat Vermez idaresindeki motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Vermez ve arkasındaki Nazlıcan Yolcu hayatını kaybetti.
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İki genci hayattan koparan katile ödül gibi ceza: Genelde şımarık bir yapım var

Gözaltına alınan sürücü Keskin tutuklandı. Osman Berkant Keskin, "Ben çok şımarığım, şımarıklık yapmak istedim. Genelde şımarık bir yapım var, şaka yapıyordum" ifadesiyle İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı.

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İki genci hayattan koparan katile ödül gibi ceza: Genelde şımarık bir yapım var

Keskin'in "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar veren mahkeme, sanığın eylemini "bilinçli taksirle" gerçekleştirdiğini değerlendirerek, cezayı 9 yıl 12 ay hapse çıkardı.

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İki genci hayattan koparan katile ödül gibi ceza: Genelde şımarık bir yapım var

İNDİRİM UYGULANDI

Mahkeme, sanığın geleceği üzerindeki olası olumsuz etkilerini dikkate alarak cezayı 8 yıl 4 ay hapse indirdi. Cezanın miktarı, tutuklukta geçirilen süre ve hükmedilen ceza miktarının sanığın kaçma kuşkusunu somutlaştırması nedeniyle adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağını değerlendiren heyet, tutukluluk halinin devamına karar verdiği sanığın ehliyetinin de 2 yıl süreyle geri alınmasını kararlaştırdı.

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İki genci hayattan koparan katile ödül gibi ceza: Genelde şımarık bir yapım var

NAZLICAN'IN AVUKATI KONUŞTU

Nazlıcan Yolcu'nun annesi Nevriye Basbatan'ın avukatı Ahmet Tokdemir karara itiraz etti. SABAH'a konuşan Tokdemir, "Dava dosyası açıldığında iddianame taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçuyla düzenlenmişti.