İki genci hayattan koparan katile ödül gibi ceza: Genelde şımarık bir yapım var

İstanbul'da, motosikletine çarparak Murat Vermez ve Nazlıcan Yolcu'nun hayatını kaybetmesine sebep olan Osman Berkant Keskin, "Ben çok şımarığım, şımarıklık yapmak istedim. Genelde şımarık bir yapım var, şaka yapıyordum" ifadesiyle yargılandı ve "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan iyi hal indirim alarak 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 06.05.2024 08:59 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 08:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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