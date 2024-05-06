Galatasaray - Sivasspor maçı sonrası yıldız isim için flaş yorum: Her takıma lazım

SERKAN KORKMAZ – İMHA TAKIMI

Galatasaray durdurulamıyor.

Durdurulması da mümkün görülmüyor. Hele hele Aslantepe'de.

Barış Alper son altı maç iki gol, üç asist, Ziyech aynı süreçte dört gol, iki asist… Son yedi maçta İcardi'nin sekiz gol ve iki asisti varken, Mertens dört gol atıp sekiz tane de asist yaptı.

Torreira, stoper ikilisi ve kaleci performanslarını da ekleyince Buruk'un takımı durdurulması imkansız bir imha timine dönüşüyor rakipler için. Fenerbahçe'ye ağır bir darbe vuran Sivasspor dün akşam ne yapsa, ne denese olmadı. Sarı kırmızılıların tamamı şu anki ideal on birle ulaşılan form düzeyi sonrası 'keşke Avrupa'dan elenmemiş olsaydık' diye düşünüyor.