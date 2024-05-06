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Galatasaray - Sivasspor maçı sonrası yıldız isim için flaş yorum: Her takıma lazım

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 35. haftasında evinde Sivasspor'u konuk eden Galatasaray, adeta güç gösterisi yaptı. Maçı 6-1'lik skorla kazanarak bitime 3 hafta kala en az 4 puan önde olmayı garantileyen sarı-kırmızılı ekip, maçın ardından taraftarıyla bütünleşti. Karşılaşma sonrası spor yazarları maçla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2024 09:15 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 09:21
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Galatasaray - Sivasspor maçı sonrası yıldız isim için flaş yorum: Her takıma lazım

ERMAN TOROĞLU – ÇALIŞILMIŞ POZİSYONLAR
Galatasaray, Sivasspor'un beklemediği şekilde oyuna başladı. Yani nasıl? Sarı-kırmızılılar, çok hızlı başlayıp, topyekün Sivasspor'un üzerine saldırıp sağlı sollu akınlarla oyuna başlamadı.
Galatasaray kendi defansını hafif geriye aldı, Sivasspor'un defansını zorunlu ileriye çıkardı. Sivasspor'un defansı ileriye çıkınca geriye dönüşleri zor olan bir takım.

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Galatasaray - Sivasspor maçı sonrası yıldız isim için flaş yorum: Her takıma lazım

Ancak Sivasspor'un üzerine gidersen ve o ceza alanının üzerinde ve önünde defans yapmaya kalkarsa hücum eden takımın işi zor oluyor.
Çünkü iyi defans yapıyorlar ve kontrataklarla etkili olabiliyorlar.
Ancak Galatasaray, Sivasspor'un beklemediği gibi başlayınca rakibin ilk boşluğunda hemen öne geçti.
İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Sivasspor, ikinci yarıda mecburi ileri doğru çıkacaktı. Bu da Galatasaray'ın ekmeğine yağ sürmek demekti. İkinci devrenin başlarında bir gol attılar ama anında iki tane yiyiverdiler.

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Galatasaray - Sivasspor maçı sonrası yıldız isim için flaş yorum: Her takıma lazım

Dün gece Galatasaray'ın Sivasspor'a attığı bütün goller belli ki antrenmanlarda çalışılmış goller. Sarı-kırmızılı oyuncular birbirlerini çok iyi tanıyorlar, aynı beyinden düşünüyorlar. Bu oyun ve bu skor iyi çalışmışlığın bir eseri.
Sivasspor, iki hafta önce sahasında Fenerbahçe'den puan aldı ama dünkü Galatasaray o Fenerbahçe değildi!
Şimdi Galatasaray'ın önünde bir maç kaldı, Karagümrük maçı.
O maçı aldıklarından zaten iş bitti demektir. Zaten bitti ama futbolda her türlü sürprizi düşüneceksin.

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Galatasaray - Sivasspor maçı sonrası yıldız isim için flaş yorum: Her takıma lazım

Hakemlik bir maç olmadı. Ancak şu var; hakem iki takımın da oyun kurmasını zaman zaman engelledi.
Futbolcuların oyun alanlarına girdi.
Bir yerde onlara müdahale etti.
Yani neredeyse "Çekil arkadaş top oynayalım" demeleri kaldı.

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Galatasaray - Sivasspor maçı sonrası yıldız isim için flaş yorum: Her takıma lazım

SERKAN KORKMAZ – İMHA TAKIMI
Galatasaray durdurulamıyor.
Durdurulması da mümkün görülmüyor. Hele hele Aslantepe'de.
Barış Alper son altı maç iki gol, üç asist, Ziyech aynı süreçte dört gol, iki asist… Son yedi maçta İcardi'nin sekiz gol ve iki asisti varken, Mertens dört gol atıp sekiz tane de asist yaptı.
Torreira, stoper ikilisi ve kaleci performanslarını da ekleyince Buruk'un takımı durdurulması imkansız bir imha timine dönüşüyor rakipler için. Fenerbahçe'ye ağır bir darbe vuran Sivasspor dün akşam ne yapsa, ne denese olmadı. Sarı kırmızılıların tamamı şu anki ideal on birle ulaşılan form düzeyi sonrası 'keşke Avrupa'dan elenmemiş olsaydık' diye düşünüyor.