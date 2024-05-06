06 Mayıs 2024, Pazartesi
Galatasaray - Sivasspor maçı sonrası yıldız isim için flaş yorum: Her takıma lazım
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 35. haftasında evinde Sivasspor'u konuk eden Galatasaray, adeta güç gösterisi yaptı. Maçı 6-1'lik skorla kazanarak bitime 3 hafta kala en az 4 puan önde olmayı garantileyen sarı-kırmızılı ekip, maçın ardından taraftarıyla bütünleşti. Karşılaşma sonrası spor yazarları maçla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...
Giriş Tarihi: 06.05.2024 09:15 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 09:21
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