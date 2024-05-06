DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu'nun kardeşi Gökçe Otlu terörist çıktı!
DEM İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu'nun kardeşi Gökçe Otlu Talipoğlu'na MLKP silahlı terör örgütü üyeliği suçundan dava açıldı. Terör örgütü PKK ile birlikte hareket eden MLKP üyesi olan Talipoğlu'nun, örgüt talimatıyla cezaevilerinde bulunan kişilerin açlık grevinde olup olmadığı, kaç günleri kaldığı, sağlık durumları vs. gibi durumları takip eden sorumlu olduğu ortaya çıktı.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2024
08:35 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
08:38
MLKP silahlı terör örgütünün sözde kongreleri sonrasında Ankara'da yeniden eylemde bulunabilecekleri ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında istihbarat birimlerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda 8 Mart'ta operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu'nun kardeşi Gökçe Otlu Talipoğlu sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Başsavcılık tarafından Talipoğlu hakkında 'MLKP silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Milletvekili Otlu'nun kardeşi hakkında hazırlanan iddianamede, Talipoğlu'nun MLKP silahlı terör örgütü güdümünde faaliyet gösteren çeşitli parti ve kuruluşlar bünyesinde etkinliklere katıldığı ve Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Ankara temsilcisi olduğu ortaya çıktı.
PKK YAYINLARI ELE GEÇİRİLDİ Sabah'ın haberine göre Talipoğlu'nun evinde yapılan aramada ele geçirilen yazılı yayınlar ile dijital materyallerde PKK silahlı terör örgütünün kadın yapılanması olan YJA Star (Özgür Kadın Birlikleri) kongre içerikleri, PKK üyelerinin yazıları, örgüte müzahir kitaplar, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen Fırat Neval Kod Özgür Namoğlu, örgütün sözde Suriye sorumlusu Ahmet Şoreş kod Zeki Gürbüz ile olan Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez'in fotoğrafları olduğu tespit edildi.
PKK'NIN KADIN YAPILANMASI ÜYELERİNİN GİZLİ BELGELERİNİ TOPLAMIŞ İddianamede, 2016'dan sonra MLKP ve PKK silahlı terör örgütlerinin gerek silahlı alanda gerekse silahsız alanlarda legal görünümlü illegal faaliyetlerde bulunulduğu aktarıldı. Talipoğlu'nun PKK silahlı terör örgütünün kadın yapılanması olan YJA Star ve kadın örgüt mensuplarına ilişkin herkeste bulunamayacak bilgi, belge, doküman, yönetmelik, resim, kitap ve materyallerini de bulundurduğu belirtildi.
CEZAEVLERİNDEKİ AÇLIK GREVLERİNDEN SORUMLU İddianamede Talipoğlu'na ait yer alan TAPE kayıtlarında kişisel yakınlıkta öte örgüt üyesi talimatlarının yerine yetirilmesi kapsamında ceza infaz kurumunda bulunan kişilerin açlık grevinde olup olmadığı, kaç günleri kaldığı, sağlık durumları vs. gibi sorumlu düzeyde görüşmeler yaptığı tespit edildi.