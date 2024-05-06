Refah’a karadan saldırı sinyali! Katil devletin televizyonu: Mahalleler boşaltılıyor

Son dakika haberleri… İşgalci Terör Örgütü İsrail 2 milyon yakın insanın sığındığı ve sıkıştığı Refah’a saldırı hazırlığı yapıyor. Katil devletin televizyonu, “Refah’ın doğusunda mahalleler boşaltılıyor” duyurusunu yaptı.

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