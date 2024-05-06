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Refah’a karadan saldırı sinyali! Katil devletin televizyonu: Mahalleler boşaltılıyor

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 06.05.2024 08:44
Son dakika haberleri… İşgalci Terör Örgütü İsrail 2 milyon yakın insanın sığındığı ve sıkıştığı Refah’a saldırı hazırlığı yapıyor. Katil devletin televizyonu, “Refah’ın doğusunda mahalleler boşaltılıyor” duyurusunu yaptı.
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