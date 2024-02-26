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NATO’nun 32. Üyesi İsveç! 188 milletvekili "evet" oyu kullandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.02.2024 19:26
Son dakika... Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin Macaristan Ulusal Meclisinde düzenlenen parlamento oturumu sona erdi. Oylama sonucunda Macaristan, İsveç'in NATO'ya üyeliğini resmen onayladı. İsveç’in NATO’ya üyeliği için 188 milletvekili "evet" oyu kullanırken, 6 milletvekili ise "hayır" oyu verdi.
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