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NATO’dan Akdeniz'de dev tatbikat! Türkiye dahil 9 NATO ülkesi katılıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.02.2024 16:15
NATO’nun denizaltı savunma harbi tatbikatı "Dynamic Manta 2024" başladı. Tatbikata Türkiye ve Yunanistan'ın da aralarında olduğu 9 NATO ülkesi katılıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.
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