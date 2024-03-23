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Moskova’da kanlı gece: 62 ölü! Konser salonunda sivilleri katlettiler

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.03.2024 08:53
Rusya'nın başkenti Moskova bir katliama sahne oldu. Konser salonunu basan bir grup sivillerin üzerine uzun namlulu silahlarla kurşun yağdırdı. Yetmedi el bombaları atıldı. Tabiri caizse can pazarının yaşandığı saldırıdan geriye acı bir bilanço kaldı. 62 ölü, 150'ye yakın yaralı üstelik aralarında kadın ve çocuklar da var. İlk anda gözler Ukrayna'ya çevrildi ancak saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.
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Moskova’da kanlı gece: 62 ölü!
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