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Moskova saldırısında kayıp 100 kişi!! İsimleri ölü veya yaralı listesinde de yok

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.03.2024 17:53
Moskova DEAŞ'lı teröristlerin saldırısı sonucu tarihinin en kanlı gecelerinden birini yaşadı. Saldırının ardından yaklaşık 100 kişi kayıp durumda. Ölü veya yaralı listesinde olmayan bu kişilere dair hiçbir ipucu da bulunmuyor.
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Moskova saldırısında kayıp 100 kişi!! İsimleri ölü veya yaralı listesinde de yok
Moskova saldırısında kayıp 100 kişi!! İsimleri ölü veya yaralı listesinde de yok
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