Moskova saldırısında kayıp 100 kişi!! İsimleri ölü veya yaralı listesinde de yok

Moskova DEAŞ'lı teröristlerin saldırısı sonucu tarihinin en kanlı gecelerinden birini yaşadı. Saldırının ardından yaklaşık 100 kişi kayıp durumda. Ölü veya yaralı listesinde olmayan bu kişilere dair hiçbir ipucu da bulunmuyor.

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