Moskova saldırısında 20 gözaltı! 144 kişinin öldürüldüğü terör saldırısında soruşturma sürüyor

Rusya mart ayında tarihinin en korkunç terör saldırılarından birini yaşamış Moskova'daki konser salonuna düzenlenen terör saldırısında 144 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili önemli bir gelişme var. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev'den aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN