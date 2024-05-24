24 Mayıs 2024, Cuma
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Moskova saldırısında 20 gözaltı! 144 kişinin öldürüldüğü terör saldırısında soruşturma sürüyor
Rusya mart ayında tarihinin en korkunç terör saldırılarından birini yaşamış Moskova'daki konser salonuna düzenlenen terör saldırısında 144 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili önemli bir gelişme var. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev'den aktardı.