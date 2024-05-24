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Moskova saldırısında 20 gözaltı! 144 kişinin öldürüldüğü terör saldırısında soruşturma sürüyor

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 24.05.2024 16:00
Rusya mart ayında tarihinin en korkunç terör saldırılarından birini yaşamış Moskova'daki konser salonuna düzenlenen terör saldırısında 144 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili önemli bir gelişme var. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev'den aktardı.
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