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^milyon insan Ukrayna'yı terk etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.03.2022 16:04
Türkiye Mariupol'de camiye sığınan 116 Türk vatandaşını tahliye etmek için devreye girdi. Rusya yollardaki mayınları temizledi. Tahliyelerin kısa zamanda başlaması bekleniyor. Ayrıntıları Ukrayna/Polonya sınırından A Haber muhabiri Fatih Özyar canlı yayında aktardı.
^milyon insan Ukrayna’yı terk etti
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