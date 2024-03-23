Mescid-i Aksa’da 120 bin Filistinli saf tuttu! Ramazan ayının 2. cuma namazını eda ettiler

İsrail'in kısıtlamalarına rağmen yaklaşık 120 bin Filistinli, Ramazan ayının ikinci cuma namazını Mescid-i Aksa'da eda etti. Mescid-i Aksa'dan ayrılmayan Müslümanlar yatsı ve teravih namazını da burada kıldı. İsrail polisi, yine binlerce Filistinlinin mescide girmesine izin vermedi.

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