16 Haziran 2022, Perşembe
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Meksika’da bakıcısı olduğu kaplan tarafından öldürüldü
Meksika’da bakıcılığını yaptığı kaplan genç adama saldırdı. Saldırı sonucu eli ve kolundan ağır yaralanan adam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayın yaşandığı çiftlikte başka vahşi hayvanların da olduğu ve bu hayvanların ülkeye hangi yollarla sokulduğu araştırılıyor.