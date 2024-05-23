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Meksika’da aşırı sıcaklar nedeniyle 147 maymun telef oldu

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 23.05.2024 10:46
Kuzey Amerika ülkesi Meksika’nın Chiapas ve Tabasco eyaletlerinde 45 dereceyi aşan sıcaklıklar nedeniyle 147 maymun telef oldu.
Aşırı sıcaklar nedeniyle 147 maymun telef oldu
Aşırı sıcaklar nedeniyle 147 maymun telef oldu
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