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Meksika’da aşırı sıcak: 147 maymun öldü! Maymunlar aşırı sıcak nedeniyle ölmeye başladı!

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 24.05.2024 16:41
Mevsim normallerini aşan sıcaklık doğal yaşamı olumsuz etkiliyor. Meksika'da aşırı sıcaklar nedeniyle nesli tükenmekte olan 147 maymun öldü. Susuz kaldıkları için ağaçtan düşerek yaralanan onlarca maymun da veterinerde tedavi altına alındı.
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