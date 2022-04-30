30 Nisan 2022, Cumartesi
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Mariupol’de neler oluyor?
Mariupol’de devam eden çatışmalarda çok sayıda bina ve araç hasar gördü. Şehirdeki siviller zor koşullarda yaşamaya devam ederken çatışmaların izleri ve yaşanan yıkım görüntülendi. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu canlı yayında aktardı.