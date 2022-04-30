30 Nisan 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Mariupol’de neler oluyor?

Mariupol’de neler oluyor?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.04.2022 16:23
Mariupol’de devam eden çatışmalarda çok sayıda bina ve araç hasar gördü. Şehirdeki siviller zor koşullarda yaşamaya devam ederken çatışmaların izleri ve yaşanan yıkım görüntülendi. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu canlı yayında aktardı.
Mariupol’de neler oluyor?
Mariupol’de neler oluyor?
’Kiev’in hayaleti’ öldürüldü!
'Kiev'in hayaleti' öldürüldü!
Dünyayı altüst eden 42 saniye
Dünyayı altüst eden 42 saniye
Fransa’da çifçilerin direnişi sürüyor!
Fransa'da çifçilerin direnişi sürüyor!
İrpin’in araç mezarlığı
İrpin’in araç mezarlığı
Kiev’e füze saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Kiev'e füze saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Kiev’e 2 hafta sonra saldırı
Kiev’e 2 hafta sonra saldırı
Suriye’de infaz çukuru
Suriye'de infaz çukuru
Rusya asker yunuslar yetiştiriyor
"Rusya asker yunuslar yetiştiriyor"
Macron’u ikinci döneminde neler bekliyor?
Macron’u ikinci döneminde neler bekliyor?
Mahkum takası nasıl yapıldı?
Mahkum takası nasıl yapıldı?
Başlarına ödül koyuldu
Başlarına ödül koyuldu
Daha Fazla Video Göster