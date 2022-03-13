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Mariupol’de 1.582 sivil öldü! Hayatını kaybedenler toplu mezarlara gömülüyor

A Haber
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Giriş: 13.03.2022 14:36
Savaşın ilk gününden bu yana saldırıların hedefi olan Ukrayna'nın Mariupol kentinde durum günden güne kötüleşiyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı, ısınma, elektrik ve telefon hizmetlerinin bulunmadığı kentte 12 günde bin 582 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ukrayna’da hayatını kaybedenler toplu mezarlara gömülüyor.
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